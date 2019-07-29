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Свитолина готовится к старту на турнире в Сан-Хосе

Новости » Спорт    29.07.2019 - 11:55
Свитолина готовится к старту на турнире в Сан-Хосе
Фото: Свитолина на турнире Уимблдон (twitter.com/Wimbledon)

Украинка получила первый номер посева

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прилетела в Сан-Хосе (США), где на этой неделе сыграет на турнире серии WTA Premier Mubadala Silicon Valley Classic. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Седьмая ракетка мира получила в Сан-Хосе первый номер посева и начнет свои выступления со второго круга. Ее соперницей станет победительница противостояния между действующей чемпионкой турнира румынкой Михаэлой Бузэрнеску и россиянкой Дарьей Касаткиной.

WTA Premier Свитолина выступала на Mubadala Silicon Valley Classic лишь раз - в 2015 году. Тогда турнир еще проводился в Стэнфорде и украинка дошла до полуфинала.

Напомним, Свитолина остановилась в шаге от финала Уимблдона

Выйдя в полуфинал, Элина обновила свой, а также национальный рекорд. Ранее никто из украинцев не достигал даже четвертьфинальной стадии "Большого шлема" (Grand Slam).

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