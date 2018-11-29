Определенные подразделения Нацгвардии частично подчинят ВСУ

Фото: Нацгвардия (kmu.gov.ua)

Подчинено будут части и подразделения, которые готовились к исполению задач по назначению

Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (Вооруженных сил Украины) генерал-майор Родион Тимошенко сообщил, что определенные подразделения Национальной гвардии Украины, которым руководит МВД, будут частично подчиняться ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Тимошенко сообщил, что сейчас является важным аспектом то, что некоторые части и подразделения Нацгвардии подчиняются ВСУ.

"Подчиняться будут только те части и подразделения, которые предварительно готовились к выполнению задач по назначению. В частности те, кто сопровождает арестованных, подчиняться не будут", - заявил генерал-майор.

Он отметил, что в ближайшее время с оперативным резервом Вооруженных сил номер один будут проведены соответствующие сборы. Также будет доукомплектованы военные части и завершена перегруппировка войск в зависимости от существующей обстановки.

Вместе с тем Тимошенко рассказал, что будут проводиться мероприятия для наращивания противовоздушной обороны Украины. Он сообщил, что в декабре 2018 должны состояться стрільки по морским и надводным целям.

Напомним, в штабе ООС назвали основные задачи Нацгвардии на Донбассе. Ежедневно в течение более 5 месяцев военнослужащие Нацгвардии выполняют ряд определенных законодательством задач в ходе проведения ООС на Донбассе.