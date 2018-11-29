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Певні підрозділи Нацгвардії частково підпорядкують ЗСУ

Новини » Політика    29.11.2018 - 01:32
Певні підрозділи Нацгвардії частково підпорядкують ЗСУ
Фото: Нацгвардія (kmu.gov.ua)

Підпорядковано будуть частини й підрозділи, що готувались до викоання завдань за призначенням

Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (Збройних сил України) генерал-майор Радіон Тимошенко повідомив, що певні підрозділи Національної гвардії України, якими керує МВС, будуть частково підпорядковуватись ЗСУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Тимошенко повідомив, що зараз є важливим аспектом те, що деякі частини та підрозділи Нацгвардії підпорядковуються ЗСУ.

"Підпорядковуватись будуть тільки ті частини і підрозділи, які попередньо готувались до виконання завдань за призначенням. Зокрема ті, хто супроводжує арештованих, підпорядковуватись не будуть", - заявив генерал-майор.

Він зауважив, що в найближчий час з оперативним резервом Збройних сил номер один будуть проведені відповідні збори. Також буде доукомплектовані військові частини й завершено перегрупування військ у залежності від існуючої обстановки.

Разом з тим Тимошенко розповів, що будуть проводитись заходи для нарощення протиповітряної оборони України. Він повідомив, що у грудні 2018 мають відбутись стрільки по морським та надводним цілям.

Нагадаємо, в штабі ООС назвали основні завдання Нацгвардії на Донбасі. Щоденно протягом понад 5 місяців військовослужбовці Нацгвардії виконують низку визначених законодавством завдань у ході проведення ООС на Донбасі. 

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