Есть определенные идеи. Джонсон после отставки может предстать в новой ипостаси, - Пристайко

Дипломат решил не рассказывать, о чем именно говорится.

"У Джонсона уже есть определенные идеи. В ближайшее время, я думаю, мы увидим Джонсона в новых ипостасях", - отметил Пристайко.

Посол также выразил уверенность, что Украина продолжит занимать очень важную часть в жизни уже теперь бывшего премьера Британии.