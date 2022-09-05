Є певні ідеї. Джонсон після відставки може постати у новій іпостасі, - Пристайко

Дипломат вирішив не розповідати, про що саме мовиться.

"У Джонсона вже є певні ідеї. Найближчим часом, я думаю, ми побачимо Джонсона в нових іпостасях", - зазначив Пристайко.

Посол також висловив упевненість, що Україна продовжить займати дуже важливу частину в житті вже тепер колишнього прем'єра Британії.