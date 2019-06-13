Определена дата и место проведения Суперкубка Украины

Украинская Премьер-лига объявила дату и место проведения 16 розыгрыша Суперкубка Украины. Как сообщается на сайте организации, матч между "Динамо" и "Шахтером" состоится 28 июля 2019 в Одессе на стадионе "Черноморец".

Это будет десятый матч за Суперкубок, который примет Одесса. Также это будет 12 встреча команд в Суперкубке. "Бело-синие" 7 раз выигрывали турнир, "горняки" - 8.

Отметим, что ранее матч должен был состояться в воскресенье, 21 июля. Однако поединок перенесли из-за проведения в этот день внеочередных выборов в Верховную Раду.

Напомним, ранее ФФУ утвердила перенос матчей Кубка и чемпионата Украины в связи с проведением выборов Президента Украины (31 марта).