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Определена дата и место проведения Суперкубка Украины

Новости » Спорт    13.06.2019 - 14:02
Определена дата и место проведения Суперкубка Украины
Фото: "Динамо" и "Шахтер" разыграют Суперкубок Украины 28 июля в Одессе (upl.ua)

Трофей разыграют принципиальные соперники "Шахтер" и "Динамо"

Украинская Премьер-лига объявила дату и место проведения 16 розыгрыша Суперкубка Украины. Как сообщается на сайте организации, матч между "Динамо" и "Шахтером" состоится 28 июля 2019 в Одессе на стадионе "Черноморец".

Это будет десятый матч за Суперкубок, который примет Одесса. Также это будет 12 встреча команд в Суперкубке. "Бело-синие" 7 раз выигрывали турнир, "горняки" - 8. 

Отметим, что ранее матч должен был состояться в воскресенье, 21 июля. Однако поединок перенесли из-за проведения в этот день внеочередных выборов в Верховную Раду.

Напомним, ранее ФФУ утвердила перенос матчей Кубка и чемпионата Украины в связи с проведением выборов Президента Украины (31 марта).

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