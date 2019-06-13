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Визначено дату і місце проведення Суперкубка України

Новини » Спорт    13.06.2019 - 14:02
Визначено дату і місце проведення Суперкубка України
Фото: "Динамо" і "Шахтар" розіграють Суперкубок України 28 липня в Одесі (upl.ua)

Трофей розіграють принципові суперники "Шахтар" і "Динамо"

Українська Прем'єр-ліга оголосила дату і місце проведення 16 розіграшу Суперкубка України. Як повідомляється на сайті організації, матч між "Динамо" і "Шахтарем" відбудеться 28 липня 2019 року в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

Це буде десятий матч за Суперкубок, який прийме Одеса. Також це буде 12 зустріч команд в Суперкубку. "Біло-сині" 7 разів вигравали турнір, "гірники" - 8.

Зазначимо, що попередньо матч мав відбутися у неділю, 21 липня. Однак поєдинок перенесли через проведення у цей день позачергових виборів до Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше ФФУ затвердила перенесення матчів Кубка і чемпіонату України у зв'язку з проведенням виборів Президента України (31 березня).

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