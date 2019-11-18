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Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Сербией

Новости » Спорт     18.11.2019 - 09:27
Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Сербией
Фото: Цыганков в матче против Сербии (ffu.ua)

Им стал хавбек киевского "Динамо"

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков признан лучшим игроком команды в матче заключительного тура отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года с Сербией (2:2). Данные приводит компания спортивной аналитики InStat, сообщает zbirna.com.

Рейтинг эффективности игры хавбека киевского "Динамо" составил 310 баллов. В его активе голевой пас, два удара по воротам, пять острых передач и три заработанных фола.

В тройку лучших игроков команды "сине-желтых" также попали защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов (282) и еще один динамовец Сергей Сидорчук (280), а самым полезным футболистом поединка стал серб Душан Тадич (322).

Подопечные Андрея Шевченко еще в октябре досрочно вышли на Евро-2020 после того, как на своем поле обыграли сборную Португалии (2:1). Однако после матча с сербами украинская сборная гарантировала себе путевку в первую корзину при жеребьевке финальной части турнира.

Также команда Украины завершила 2019 год без поражений - семь побед и три ничьих в восьми официальных и двух товарищеских встречах. Это первый подобный случай в истории национальной команды.

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