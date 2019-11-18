Визначено найкращого гравця збірної України в матчі з Сербією

Фото: Циганков у матчі проти Сербії (ffu.ua)

Ним став хавбек київського "Динамо"

Півзахисник збірної України Віктор Циганков визнаний кращим гравцем команди в матчі заключного туру відбору на чемпіонат Європи з футболу 2020 року з Сербією (2:2). Дані наводить компанія спортивної аналітики InStat, повідомляє zbirna.com.

Рейтинг ефективності гри хавбека київського "Динамо" склав 310 балів. В його активі гольовий пас, два удари по воротах, п'ять гострих передач і три зароблених фоли.

У трійку кращих гравців команди "синьо-жовтих" також потрапили захисник донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов (282) і ще один динамівець Сергій Сидорчук (280), а найкориснішим футболістом поєдинку став серб Душан Тадич (322).

Підопічні Андрія Шевченка ще в жовтні достроково вийшли на Євро-2020 після як на своєму полі обіграли збірну Португалії (2:1). Однак після матчу з сербами українська збірна гарантувала собі путівку в першу корзину під час жеребкування фінальної частини турніру.

Також команда України завершила 2019 рік без поразок - сім перемог і три нічиїх у восьми офіційних і двох товариських зустрічах. Це перший подібний випадок в історії національної команди.