В разведке объяснили, зачем Россия признала "террористами" полк "Азов"
Россия умышленно пытается сделать "Азов" "неонацистским полком" в глазах иностранных СМИ благодаря собственным нарративам и пропаганде. Таким образом Кремль скрывает военные преступления своих солдат.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.
"Для этого (Россия, - ред.) постоянно придумывает и распространяет различные ужасные истории о его деятельности, создает кровавый образ его воинов ради запугивания людей в России и мире, а его уничтожение является одной из целей начавшейся войны", - пишет пресс-служба разведки.
В то же время после убийства украинских военнопленных в колонии Еленовки, Россия ищет всевозможные поводы и оправдания для своих военных преступлений.
Инициаторы законов руководствовались образом "Азова" в собственных СМИ и даже не знали, что речь идет именно об отряде спецназначения государственной структуры, а не о неформальной парамилитарной группе.
"Официально сообщаем, что отдельный отряд специального назначения "Азов" входит в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины", - добавляет разведка.
Азов, не является отдельным "полком". Это структурное подразделение в составе национальной гвардии Украины - военного формирования в подчинении Министерства внутренних дел.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Верховный суд РФ признал полк "Азов" якобы террористической организацией". Россия запретила его деятельность на своей территории.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка решение Верховного суда России, является правовым нонсенсом.