В разведке объяснили, зачем Россия признала "террористами" полк "Азов"

Россия умышленно пытается сделать "Азов" "неонацистским полком" в глазах иностранных СМИ благодаря собственным нарративам и пропаганде. Таким образом Кремль скрывает военные преступления своих солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

"Для этого (Россия, - ред.) постоянно придумывает и распространяет различные ужасные истории о его деятельности, создает кровавый образ его воинов ради запугивания людей в России и мире, а его уничтожение является одной из целей начавшейся войны", - пишет пресс-служба разведки.

В то же время после убийства украинских военнопленных в колонии Еленовки, Россия ищет всевозможные поводы и оправдания для своих военных преступлений.

Инициаторы законов руководствовались образом "Азова" в собственных СМИ и даже не знали, что речь идет именно об отряде спецназначения государственной структуры, а не о неформальной парамилитарной группе.

"Официально сообщаем, что отдельный отряд специального назначения "Азов" входит в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины", - добавляет разведка.

Азов, не является отдельным "полком". Это структурное подразделение в составе национальной гвардии Украины - военного формирования в подчинении Министерства внутренних дел.