У розвідці пояснили, навіщо Росія визнала "терористами" полк "Азов"

Росія умисно намагається зробити "Азов" "неонацистським полком" в очах іноземних ЗМІ завдяки власним наративам та пропаганді. Таким чином Кремль приховує воєнні злочини своїх солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

"Задля цього (Росія, - ред.) постійно вигадує та поширює різні жахливі історії про його діяльність, створює кривавий образ його воїнів задля залякування людей у Росії та світі, а його знищення є однією із цілей розпочатої війни", - пише пресслужба розвідки.

Водночас після вбивства українських військовополонених у колонії Оленівки, Росія шукає усілякі приводи й виправдання для своїх воєнних злочинів.

Ініціатори законів керувалися образом "Азова" у власних ЗМІ й навіть не знали, що йдеться саме про загін спецпризначення державної структури, а не про неформальну парамілітарну групу.

"Офіційно повідомляємо, що окремий загін спеціального призначення "Азов" входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України", - додає розвідка.

Азов, не є окремим "полком". Це структурний підрозділ у складі Національної гвардії України – військового формування в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ.