У розвідці пояснили, навіщо Росія визнала "терористами" полк "Азов"
Росія умисно намагається зробити "Азов" "неонацистським полком" в очах іноземних ЗМІ завдяки власним наративам та пропаганді. Таким чином Кремль приховує воєнні злочини своїх солдатів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.
"Задля цього (Росія, - ред.) постійно вигадує та поширює різні жахливі історії про його діяльність, створює кривавий образ його воїнів задля залякування людей у Росії та світі, а його знищення є однією із цілей розпочатої війни", - пише пресслужба розвідки.
Водночас після вбивства українських військовополонених у колонії Оленівки, Росія шукає усілякі приводи й виправдання для своїх воєнних злочинів.
Ініціатори законів керувалися образом "Азова" у власних ЗМІ й навіть не знали, що йдеться саме про загін спецпризначення державної структури, а не про неформальну парамілітарну групу.
"Офіційно повідомляємо, що окремий загін спеціального призначення "Азов" входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України", - додає розвідка.
Азов, не є окремим "полком". Це структурний підрозділ у складі Національної гвардії України – військового формування в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Верховний суд РФ визнав полк "Азов" нібито "терористичною організацією". Росія заборонила його діяльність на своїй території.
За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка рішення Верховного суду Росії, є правовим нонсенсом.