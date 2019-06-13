Оппозиция Судана потребовала вывода военных из населенных пунктов страны

Фото: протесты в Судане (https://twitter.com/anadolu agency)

Военных просят заменить полицейскими

Суданская оппозиция потребовала от переходного Военного совета немедленного вывода армейских подразделений из населенных пунктов страны и замены их на полицейских. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia.

Альянс, согласно документу, потребовал от военных властей "незамедлительно вывести армейские отряды из жилых районов городов, а также из других населенных пунктов и заменить их на полицейские отряды по охране безопасности".

Кроме того, оппозиция призвала Военный совет "немедленно прекратить блокировку интернета в стране и полностью обеспечить информационную свободу".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Судана Хартуме произошла стрельба во время сидячей забастовки оппозиции, в результате которой погибли три человека. Отмечается, что убиты двое мирных жителей, и еще десять человек пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в столице Судана Хартум и городе Омдуман во время акций против жестких преследований демонстрантов правоохранители применили слезоточивый газ и боевые патроны, что привело к гибели по меньшей мере 4 человек.