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Опозиція Судану зажадала виведення військових з населених пунктів країни

Новини » Надзвичайні події    13.06.2019 - 04:12
Опозиція Судану зажадала виведення військових з населених пунктів країни
Фото: протести в Судані (https://twitter.com/anadolu agency)

Військових просять замінити поліцейськими

Суданська опозиція зажадала від перехідного Військової ради негайного виведення армійських підрозділів з населених пунктів країни і заміни їх на поліцейських. Про це повідомив у четвер телеканал Sky News Arabia.

Альянс, згідно з документом, зажадав від військової влади "негайно вивести армійські загони з житлових районів міст, а також з інших населених пунктів і замінити їх на поліцейські загони з охорони безпеки".

Крім того, опозиція закликала Військовий рада "негайно припинити блокування інтернету в країні і повністю забезпечити інформаційну свободу".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці Судану Хартумі сталася стрілянина під час сидячої страйку опозиції, в результаті якої загинули три людини. Відзначається, що вбиті двоє мирних жителів, і ще десять осіб постраждали. Деякі з них перебувають у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що в столиці Судану Хартум і місті Омдуман під час акцій проти жорстких переслідувань демонстрантів правоохоронці застосували сльозогінний газ і бойові патрони, що призвело до загибелі щонайменше 4 осіб.

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