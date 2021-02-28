Оппозиция Беларуси рассчитывает на уход Лукашенко весной

"Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет. Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", - отметила она.

В то же время бывший министр культуры Беларуси, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко призывает Запад добиваться полной экономической изоляции Беларуси.

"Мы готовы выносить санкции шесть или двенадцать месяцев, если после этого ситуация улучшится", - заявил он.

Он считает, что Европейскому союзу необходимо приостановить все экономические взаимоотношения с Беларусью, чтобы аппарат режима Лукашенко не мог больше "выручать средства на международных финансовых рынках".

При этом оппозиционер, так же как и Светлана Тихановская, выразил уверенность в том, что "решающая битва" между протестующими и нынешней властью разыграется уже весной.