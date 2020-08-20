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Опозиція Білорусі закликала силовиків та військових перейти на її бік

Мінськ, Четвер 20 серпня 2020 19:37
Опозиція Білорусі закликала силовиків та військових перейти на її бік
Фото: Марія Колеснікова (скрін відео)
Автор: Дмитро Левицький

Опозиція обіцяє підтримати тих, хто перейде на бік протестувальників

Представниця координаційного штабу опозиції Білорусі Марія Колеснікова закликала силовиків та військових переходити на бік протестувальників. Взамін опозиція обіцяє всебічну підтримку та захист.

Таку заяву Колеснікова зробила у своєму відеозверненні.

За словами Колеснікової, білоруська опозиція збирається будувати силові структури з "гідних та чесних людей". Опозиціонерка закликала силовиків притягнути до відповідальності причетних до розгону та катування протестувальників.

Крім того, опозиція обіцяє гарантування безпеки та недоторканості, справедливого ставлення до тих, хто відмовиться виконувати злочинний наказ, скасування боргів за навчання та контрактних боргів, якими погрожують тим, хто хоче піти з органів.

"Гарантуємо житло та матеріальну підтримку всім хто відмовиться виконувати злочинний наказ... Військові, силові структури, ми просимо вас допомогти нам та бути з нами, та захистити наш народ", - заявила вона.

Зазначимо, координаційна рада опозиції була сформована штабом кандидатки в президенти Світлани Тіхановської. До координаційної ради також увійшли представники штабів інших опозиційних кандидатів. Їхня мета, як вони самі стверджують, мирна передача влади.

Нагадаємо, раніше координаційна рада опозиції вимагала термінової зустрічі з силовими органами Білорусі, щоб обговорити виконання вимог протестувальників.

Крім того, проти штабу опозиції відкрили кримінальну справу за нібито спробу захоплення влади в Білорусі.

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