Оппозиция Беларуси призвала граждан инициировать процедуру отзыва депутатов

Координационный совет белорусской оппозиции призвал граждан инициировать процедуру отзыва депутатов, как парламента, так и местных советов. Такая возможность предусмотрена законодательно.

Об этом сообщил юрист Координационного совета Максим Знак во время пресс-конференции в Минске.

По его словам, граждане уже начали заниматься подготовкой заявлений об отзыве депутатов.

"Граждане Республики Беларусь, которые утратили доверие к своему депутату, могут инициировать отзыв. Сначала собираются заявления - не менее 150 подписей определенного округа. Отправляется в местный совет. Потом местный совет определяется место и время собрания, куда приглашается депутат. Создается инициативная группа, ее регистрируют в ЦИК. И потом начинается сбор подписей за отставку", - сообщил Знак.

Напомним, ранее Координационный совет Беларуси начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны, что позволит провести новые президентские выборы.

Также РБК-Украина писало, что в случае новых выборов в Беларуси, в них может взять участие муж Светланы Тихановской - Сергей Тихановский, который сейчас содержится под стражей.