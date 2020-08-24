Опозиція Білорусі закликала громадян ініціювати процедуру відкликання депутатів

Координаційна рада білоруської опозиції закликав громадян ініціювати процедуру відкликання депутатів парламенту, так і місцевих рад. Така можливість передбачена законодавчо.

Про це повідомив юрист Координаційної ради Максим Знак під час прес-конференції в Мінську.

За його словами, громадяни вже почали займатися підготовкою заяв про відкликання депутатів.

"Громадяни Республіки Білорусь, які втратили довіру до свого депутата, можуть ініціювати відкликання. Спочатку збираються заяви - не менше 150 підписів певного округу. Вирушає у місцевий рада. Потім місцева рада визначається місце і час зборів, куди запрошується депутат. Створюється ініціативна група, її реєструють у ЦВК. І потім починається збір підписів за відставку", - повідомив Знак.

Нагадаємо, раніше Координаційна рада Білорусі почав підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни, що дозволить провести нові президентські вибори.

Також РБК-Україна писало, що у разі нових виборів у Білорусі, в них може взяти участь чоловік Світлани Тихановской - Сергій Тихановский, який зараз утримується під вартою.