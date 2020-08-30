ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Оппозиция Беларуси отказалась от финансирования со стороны ЕС

Автор: Надежда Собенко

Координационный совет оппозиции в Беларуси откажется от выделенной Евросоюзом финансовой помощи. Оппозиция не хочет иметь никакого отношения к этим деньгам.

Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова на YouTube-канале бывшего участника президентских выборов Виктора Бабарико.

Она отметила, что такое решение было принято, поскольку совет не просил о предоставлении финансов.

"Мы не собираемся иметь к этим деньгам никакого отношения, мы не собираемся их распределять", - сказала Колесникова.

Самые читаемые новости

Она также добавила, что о выделенных Евросоюзом финпомощи члены КС узнали из СМИ.

По данным СМИ, еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вайгери 21 августа по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Берлине говорил о готовности выделить для освоения Координационным советом части средств из предназначенных для Беларуси 53 млн евро финансовой помощи.

Напомним, против координационного совета оппозиции Беларуси возбудили уголовное дело; оппозиционерам инкриминируют попытку захвата власти.

Ранее штаб оппозиции призвал действующего белорусского президента Александра Лукашенко к диалогу, а также выдвинул свои требования к действующей власти.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусьпротест