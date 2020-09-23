Оппозиция Беларуси хочет договариваться о выборах с премьером и парламентом

Фото: белорусский премьер Роман Головченко (belarus by)

Координационный совет в Беларуси предлагает вести переговоры о новых выборах с премьер-министром Романом Головченко и парламентом. Действующего президента Александра Лукашенко после сегодняшней инаугурации не рассматривают как легитимного.

Об этом говорится в сообщении на сайте совета.

Сообщается, что координационный совет готов незамедлительно приступить к переговорам с премьер-министром и главами комиссий Палаты представителей о назначении даты новых выборов и временном управлении Беларусью на переходный период.

"Мы призываем Европейский союз, Великобританию, США, Канаду, Китай, Россию принять однозначную позицию о признании нелегитимности Лукашенко и рассмотреть вопрос об отзыве на консультации своих послов", - говорится в обращении.

Кроме того, оппозиция просит на ближайшем заседании совета ЕС ввести санкции против Лукашенко и причастных к фальсификации выборов, насилию и финансированию режима.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия, Дания и Чехия не признают легитимность Лукашенко. С аналогичными заявлениями выступили страны Балтии, Словакия и Польша.

После сегодняшней инаугурации оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что она является единственным лидером, который был избран белорусским народом.