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Оппозиция Армении хочет созвать парламент для выхода из карабахских договоренностей

Ереван, Вторник 10 ноября 2020 05:46
Оппозиция Армении хочет созвать парламент для выхода из карабахских договоренностей
Фото: протесты в здании парламента (скриншот)
Автор: Инна Собора

Оппозиционная парламентская фракция "Процветающая Армения" намерена созвать внеочередное заседание законодательного органа. На заседании должны рассмотреть вопрос выхода Еревана из карабахских договоренностей.

Об этом пишет агетнство ТАСС.

По словам депутата Наира Зограбяна, продолжается работа для созвания парламента.

"Мы сейчас советуемся с юристами, как поступить дальше. Но для отмены данного заявления - а это все-таки просто заявление - требуется внеочередное заседание парламента. Мы теперь работаем над этим", - отметила она.

Ранее сообщалось, что протестующие без сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении.

Кроме того, в Ереване в ходе протестов избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал "тяжелое для своего народа решение" относительно окончания войны в Нагорном Карабахе.

Жители Армении против этого решения и считают его капитуляцией.

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