Опозиція Вірменії хоче скликати парламент для виходу з карабахських домовленостей

Фото: протести в будівлі парламенту (скріншот)

Опозиційна парламентська фракція "Процвітаюча Вірменія" має намір скликати позачергове засідання законодавчого органу. На засіданні мають розглянути питання виходу з Єревана карабахських домовленостей.

Про це пише агетнство ТАСС.

За словами депутата Наїра Зограбяна, триває робота для созвания парламенту.

"Ми зараз радимося з юристами, як вчинити далі. Але для відміни даної заяви, а це все-таки просто заяву - потрібно позачергове засідання парламенту. Ми тепер працюємо над цим", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що протестуючі без опору правоохоронців увірвалися в зал засідань національних Зборів Вірменії.

Крім того, в Єревані в ході протестів побили спікера парламенту Вірменії Арарату Мірзояна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Жителі Вірменії проти цього рішення і вважають його капітуляцією.