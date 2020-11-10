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Опозиція Вірменії хоче скликати парламент для виходу з карабахських домовленостей

Єреван, Вівторок 10 листопада 2020 05:46
Опозиція Вірменії хоче скликати парламент для виходу з карабахських домовленостей
Фото: протести в будівлі парламенту (скріншот)
Автор: Инна Собора

Опозиційна парламентська фракція "Процвітаюча Вірменія" має намір скликати позачергове засідання законодавчого органу. На засіданні мають розглянути питання виходу з Єревана карабахських домовленостей.

Про це пише агетнство ТАСС.

За словами депутата Наїра Зограбяна, триває робота для созвания парламенту.

"Ми зараз радимося з юристами, як вчинити далі. Але для відміни даної заяви, а це все-таки просто заяву - потрібно позачергове засідання парламенту. Ми тепер працюємо над цим", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що протестуючі без опору правоохоронців увірвалися в зал засідань національних Зборів Вірменії.

Крім того, в Єревані в ході протестів побили спікера парламенту Вірменії Арарату Мірзояна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Жителі Вірменії проти цього рішення і вважають його капітуляцією.

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