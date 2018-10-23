Оппозиционная партия Македонии требует отставки своих депутатов, которые поддержали изменение названия

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Вице-премьер-министр Александар Николоски сказал восьми депутатам партии сложить мандаты

Оппозиционная македонская партия ВМРО-ДПМНЕ требует сдать мандаты от 8 своих депутатов, которые проголосовали за изменение названия страны Республика Северная Македония. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сербский портал РТС.

Так вице-премьер-министр Александар Николоски сказал восьми депутатам партии сложить мандаты, поздравив с появлением "новой преступной коалиции" в Македонии.

"Мы просим восемь депутатов вернуть мандаты и подать в отставку", - сказал Николовски.

Напомним, парламент Македонии большинством голосов поддержал изменения в Конституцию, согласно которым страна получит новое название - Северная Македония.

За новое название проголосовали 80 из 120 парламентариев.

США, НАТО и Евросоюз приветствовали решение парламента Македонии о переименовании страны.