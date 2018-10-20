Парламент Македонії проголосував за нову назву країни

Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

За назву Північна Македонія проголосувало більшість депутатів

Парламент Македонії більшістю голосів підтримав зміни до конституції, згідно з якими країна отримає нову назву - Північна Македонія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Водночас голосування в парламенті було визнано таким, що відбулося, тільки з другого разу: результати першого скасували за наполяганням спікера, який вимагав поіменного голосування.

За нову назву проголосували 80 з 120 парламентаріїв.

Раніше в Євросоюзі закликали Македонію продовжити кроки з усунення конфлікту з Грецією через назву країни.

Нагадаємо, 9 жовтня уряд Македонії запустило процедуру перейменування країни, але 18 жовтня парламент не виніс, як планувалося, на голосування пропозицію уряду про внесення змін до Конституції для зміни назви країни на Республіку Північна Македонія.

На минулому 30 вересня референдумі в Македонії понад 90% громадян підтримали зміну назви країни.