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США, НАТО та ЄС привітали рішення Македонії про перейменування

Новини » Політика    21.10.2018 - 00:26
Ілюстративне фото (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)
Ілюстративне фото (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

Перейменування надає змогу наблизитись країні до вступу у великі західні міжнародні організації

США, НАТО та Євросоюз привітали рішення парламенту Македонії про перейменування країни на Республіка Північна Македонія, що дозволить наблизитись до вступу у великі західні організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Генеральний секретар ООН Єнс Столтенберг назвав рішення парламенту Македонії "історичною можливістю" для того, щоб вони мали змогу вступити в НАТО.

У спільній заяві верховної представниці ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Федеріки Могеріні, а також єврокомісара політики сусідства Йоганнса Гана сказано, що "ми тепер чекаємо, що національні процедури для реалізації угоди будуть продовжені без будь-яких затримок".

США також привітали рішення македонського парламенту. Речниця Держдепу Хізер Науер заявила про "історичну можливість", що надає змогу забеспечити "стабільність, безпеку й процвітання у всьому регіоні".

Нагадаємо, у Греції прокоментували рішення Македонії про перейменування. Прем'єр-міністр Греції вважає, що дане рішення відкриває шлях для реалізації "історичної" угоди між двома країнами. 

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