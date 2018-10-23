Опозиційна партія Македонії вимагає відставки своїх депутатів, які підтримали зміну назви

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Віце-прем'єр-міністр Александар Ніколоскі сказав восьми депутатам партії скласти мандати

Опозиційна македонська партія ВМРО-ДПМНЕ вимагає здати мандати від 8 своїх депутатів, які проголосували за зміну назви країни на Республіка Північна Македонія. Про це передає РБК-Україна з посиланням на сербський портал РТС.

Так віце-прем'єр-міністр Александар Ніколоскі сказав восьми депутатам партії скласти мандати, привітавши з появою "нової злочинної коаліції" в Македонії.

"Ми просимо вісім депутатів повернути мандати і подати у відставку", - сказав Ніколовскі.

Нагадаємо, парламент Македонії більшістю голосів підтримав зміни до Конституції, згідно з якими країна отримає нову назву - Північна Македонія.

За нову назву проголосували 80 з 120 парламентаріїв.

США, НАТО та Євросоюз привітали рішення парламенту Македонії про перейменування країни.