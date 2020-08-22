ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Опозиція поки не має кандидата для можливих перевиборів у Білорусі

Мінськ, Субота 22 серпня 2020 22:39
Опозиція поки не має кандидата для можливих перевиборів у Білорусі
Фото: Павел Латушко (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Тіхановська напередодні відмовилася знову брати участь у виборах

Координаційна рада опозиції Білорусі ще не визначилася з кандидатом на нових виборах президента країни, якщо їх призначать. Про це поки що навіть не ведеться мова.

Таку заяву зробив член штабу опозиції та колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко в коментарі російському агентству "РИА Новости".

Як вважає білоруський політик, спочатку потрібно розібратися з випадками насильства щодо громадян та порушеннями прав і свобод під час акцій протестів в країні.

"По-друге, потрібно, щоб Верховний суд Білорусі розглянув скарги на вже проведені вибори. Якщо ВС ухвалить правове рішення, що нові вибори будуть, то ми будемо говорити про кандидатів та політичні сили", - пояснив він.

Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня. Перемогу офіційно здобув чинний президент Олександр Лукашенко, який нібито здобув підтримку понад 80% виборів, тоді як його конкурентка Світлана Тіхановська зібрала трохи більше 10% голосів. Опозиція вважає, що результати голосування було сфальсифіковано та вимагає визнати вибори недійсними.

Вчора адвокат Тіхановської подав до суду скаргу щодо результатів виборів у Білорусі.

Додамо, Тіхановська відмовилася брати участь у нових виборах президента Білорусі у разі їх призначення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьоппозицияпрезидентські вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся