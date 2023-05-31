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Опозиція проти, щоб "нога Путіна ступала на землю ПАР". В суд подали позов

Фото: президент Росії Володимир Путін
Автор: Наталія Гурковська

Опозиційна партія Південної Африки "Демократичний альянс", заявила, що подала до суду позов щодо арешту російського президента Володимира Путіна, якщо він приїде на саміт БРІКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Опозиціонери заявляють, що суд має надати дозвіл на арешт диктатора, "якщо нога Путіна ступить на землю Південної Африки".

Ордер на арешт для Путіна та його приїзд на саміт

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. У зв'язку з цим Преторія, де у серпні відбудеться саміт БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР), має заарештувати його після прибуття.

Але в ПАР, де спочатку попросили Путіна не приїздити взяти участь у саміті через Zoom, пізніше заявили, що думають над законом, який надасть російському диктатору так званий "імунітет", щоб він зміг приїхати.

У понеділок уряд ПАР надав імунітет делегатам, які, як очікується, візьмуть участь у міністерській зустрічі БРІКС у Кейптауні 1 та 2 червня та саміті БРІКС з 22 по 24 серпня. Очікується, що саме саміт відвідає російський диктатор Володимир Путін.

В уряді ПАР заявили, що учасникам буде надано імунітет відповідно до Закону про дипломатичні імунітети та привілеї. Наразі в ПАР вже готують зміни до відповідних законів та хочуть внести їх до відповідних актів до саміту.

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Володимир Путін