RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оппозиция против, чтобы "нога Путина ступала на землю ЮАР". В суд подали иск

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оппозиционная партия Южной Африки "Демократический альянс" заявила, что подала в суд иск по аресту российского президента Владимира Путина, если он приедет на саммит БРИКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Оппозиционеры заявляют, что суд должен дать разрешение на арест диктатора, "если нога Путина ступит на землю Южной Африки".

Ордер на арест для Путина и его приезд на саммит

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. В связи с этим Претория, где в августе состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), должен арестовать его по прибытии.

Но в ЮАР, где сначала попросили Путина не приезжать и поучаствовать в саммите через Zoom, позже заявили, что думают над законом, который предоставит российскому диктатору так называемый "иммунитет", чтобы он смог приехать.

В понедельник правительство ЮАР предоставило иммунитет делегатам, которые, как ожидается, примут участие в министерской встрече БРИКС в Кейптауне 1 и 2 июня и саммите БРИКС с 22 по 24 августа. Ожидается, что именно саммит посетит российский диктатор Владимир Путин.

В правительстве ЮАР заявили, что участникам будет предоставлен иммунитет в соответствии с законом о дипломатических иммунитетах и привилегиях. На данный момент в ЮАР уже готовят изменения в соответствующие законы и хотят внести их в соответствующие акты до саммита.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин