Оппозиция против, чтобы "нога Путина ступала на землю ЮАР". В суд подали иск

Оппозиционная партия Южной Африки "Демократический альянс" заявила, что подала в суд иск по аресту российского президента Владимира Путина, если он приедет на саммит БРИКС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Оппозиционеры заявляют, что суд должен дать разрешение на арест диктатора, "если нога Путина ступит на землю Южной Африки".
Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. В связи с этим Претория, где в августе состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), должен арестовать его по прибытии.
Но в ЮАР, где сначала попросили Путина не приезжать и поучаствовать в саммите через Zoom, позже заявили, что думают над законом, который предоставит российскому диктатору так называемый "иммунитет", чтобы он смог приехать.
В понедельник правительство ЮАР предоставило иммунитет делегатам, которые, как ожидается, примут участие в министерской встрече БРИКС в Кейптауне 1 и 2 июня и саммите БРИКС с 22 по 24 августа. Ожидается, что именно саммит посетит российский диктатор Владимир Путин.
В правительстве ЮАР заявили, что участникам будет предоставлен иммунитет в соответствии с законом о дипломатических иммунитетах и привилегиях. На данный момент в ЮАР уже готовят изменения в соответствующие законы и хотят внести их в соответствующие акты до саммита.
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