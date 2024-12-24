Опозиція погрожує імпічментом тимчасовому президенту Південної Кореї, - Reuters

Агентство нагадало, що прем'єр-міністр Хан заступив на посаду замість відстороненого Юна, якому 14 грудня було оголошено імпічмент. Питання про відсторонення від посади має розглянути Конституційний суд.

Хан Дак Су - технократ, який упродовж 30 років обіймав керівні посади в південнокорейській політиці при консервативних та ліберальних президентах. Юн призначив його прем'єр-міністром у 2022 році.

Затримка розгляду справи

Маючи більшість у парламенті, опозиційна "Демократична партія " нещодавно ухвалила законопроект про призначення спеціального адвоката для висунення звинувачень у заколоті, зокрема, проти консерватора Юна.

Партія, яка звинуватила Хана Дак Су в пособництві спробі Юна запровадити воєнний стан і подала на нього заяву в поліцію, заявила, що "негайно розпочне процедуру імпічменту" проти чинного президента, якщо закон не буде оприлюднений до вівторка, 24 грудня.

"Затримки демонструють, що прем'єр-міністр не має наміру дотримуватися Конституції, а це рівнозначно визнанню того, що він (Юн. - ред.) діє як довірена особа заколотників", - зазначив лідер Демократичної партії Пак Чан Де.

Він також звинуватив Юна у перешкоджанні розгляду справи в Конституційному суді. Зокрема, Юн неодноразово відмовлявся приймати судові документи, призначені з повідомленнями про початок судового процесу.

"Будь-яка затримка в розслідуванні та судовому процесі щодо імпічменту є продовженням заколоту й актом підготовки другого заколоту", - сказав Пак.

Правляча "Народна партія" Юна звинуватила "Демократичну партію" у використанні так званої "політики імпічменту" та взяла політичну долю Хана "у заручники", щоб проштовхнути кандидатуру спеціального радника, попри численні поточні розслідування.

Речник Конституційного суду у понеділок заявив, що суд вирішив вважати відмову президентської канцелярії отримати документи завершеною і продовжити судовий розгляд.

Юн не з'являється на допити

Спільна слідча група, до складу якої входить поліція та Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, зробила другу спробу викликати Юна на допит 25 грудня. Наразі невідомо, чи з'явиться він на нього.

Сок Донг Гьон, адвокат, який допомагає формувати команду захисту Юна, заявив журналістам у понеділок, що він не затягує судовий процес, але потребує часу на підготовку, і буде відповідати на будь-які розслідування після ухвалення рішення про імпічмент.

Начальник слідчого управління національної поліції У Чон Су, заявив у понеділок, що поліція двічі намагалася провести обшук в офісі Юна, але служба безпеки президента не пустила їх до приміщення. Ву сказав, що його команда надіслала запит на збереження доказів, зокрема захищеного телефонного сервера.

Агентству не вдалося одразу зв'язатися з офісом Хан Дак Су для отримання коментарів. Раніше він заявляв, що намагався заблокувати оголошення Юном воєнного стану, але вибачився за те, що не зміг цього зробити.