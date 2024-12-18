Президент Південної Кореї не з'явився на допит у справі про заколот

Президент Південної Кореї проігнорував повістку на допит у справі про введення ним короткочасного воєнного стану в країні. Він мав сьогодні з'явитися в Управління з розслідування корупції серед високопосадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News .

Як пише видання, спільна слідча група попросила Юн Сок Йоля з'явитися до офісу директора з інформаційних технологій у Квачхоні (на південь від Сеула), у середу о 10:00. Однак він не з'явився.

Зазначається, що главі держави висунуто звинувачення в підбурюванні до заколоту шляхом оголошення ним воєнного стану 3 грудня. Після того, що сталося, парламент проголосував за імпічмент. Тепер президент відсторонений від посади до розгляду справи Конституційним судом.

Yonhap додало, що численні спроби доставити повістку Юну на початку цього тижня зазнали невдачі. Причиною стало те, що адміністрація президента відмовилася її прийняти або ж відправила лист назад.

Своєю чергою, глава Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), О Дон Ун, заявив у вівторок законодавчому комітету Національної асамблеї, що повістку відхиляють "навмисно" і що його агентство оперативно вживе "законних" заходів у відповідь.

Він також повідомив, що директор з інформаційних технологій вивчає, чи були дотримані критерії для видачі ордера на арешт Юна, ґрунтуючись на своєму висновку, що це "найбільше відповідає законним процедурам", ніж спроба екстреного арешту без ордера.

Директор з інформаційних технологій також розглядає можливість видачі повторної повістки.

Прокуратура, яка проводить паралельне розслідування справи про введення воєнного стану, окремо попросила Юна з'явитися на допит у суботу після того, як він проігнорував отриману раніше повістку в неділю.