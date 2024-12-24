Оппозиция угрожает импичментом временному президенту Южной Кореи, - Reuters

Агентство напомнило, что премьер-министр Хан вступил в должность вместо отстраненного Юна, которому 14 декабря был объявлен импичмент. Вопрос об отстранении от должности должен рассмотреть Конституционный суд.

Хан Дак Су - технократ, который на протяжении 30 лет занимал руководящие должности в южнокорейской политике при консервативных и либеральных президентах. Юн назначил его премьер-министром в 2022 году.

Задержка рассмотрения дела

Имея большинство в парламенте, оппозиционная "Демократическая партия" недавно одобрила законопроект о назначении специального адвоката для выдвижения обвинений в мятеже, в частности, против консерватора Юна.

Партия, которая обвинила Хана Дак Су в пособничестве попытке Юна ввести военное положение и подала на него заявление в полицию, заявила, что "немедленно начнет процедуру импичмента" против действующего президента, если закон не будет обнародован до вторника, 24 декабря.

"Задержки показывают, что премьер-министр не намерен соблюдать Конституцию, а это равнозначно признанию того, что он (Юн. - ред.) действует как доверенное лицо мятежников", - отметил лидер Демократической партии Пак Чан Дэ.

Он также обвинил Юна в препятствовании рассмотрению дела в Конституционном суде. В частности, Юн неоднократно отказывался принимать судебные документы с уведомлениями о начале судебного процесса.

"Любая задержка в расследовании и судебном процессе по импичменту является продолжением мятежа и актом подготовки второго мятежа", - сказал Пак.

Правящая "Народная партия" Юна обвинила "Демократическую партию" в использовании так называемой "политики импичмента" и взяла политическую судьбу Хана "в заложники", чтобы протолкнуть кандидатуру специального советника, несмотря на многочисленные текущие расследования.

Представитель Конституционного суда в понедельник заявил, что суд решил считать отказ президентской канцелярии получить документы завершенным и продолжить судебное разбирательство.

Юн не является на допросы

Совместная следственная группа, в состав которой входит полиция и Управление по расследованию коррупции среди чиновников, сделала вторую попытку вызвать Юна на допрос 25 декабря. Пока неизвестно, явится ли он на него.

Сок Донг Ген, адвокат, который помогает формировать команду защиты Юна, заявил журналистам в понедельник, что он не затягивает судебный процесс, но нуждается во времени на подготовку, и будет отвечать на любые расследования после принятия решения об импичменте.

Начальник следственного управления национальной полиции У Чон Су, заявил в понедельник, что полиция дважды пыталась провести обыск в офисе Юна, но служба безопасности президента не пустила их в помещение. Ву сказал, что его команда направила запрос на сохранение доказательств, в частности защищенного телефонного сервера.

Агентству не удалось сразу связаться с офисом Хан Дак Су для получения комментариев. Ранее он заявлял, что пытался заблокировать объявление Юном военного положения, но извинился за то, что не смог этого сделать.