Опозиція в Грузії офіційно заявила про те, що не визнає результати виборів президента

Опозиційні сили, які включають "Коаліцію за зміни", "Єдність - Національний рух", "Сильна Грузія" та "Гахарія за Грузію", наголосили на тому, що єдиним легітимним державним інститутом є Саломе Зурабішвілі, президентка країни.

"Ми не визнаємо так звані президентські вибори, призначені на 14 грудня так званим парламентом, захопленим Іванішвілі, який не має ні міжнародної, ні внутрішньої політичної легітимності", - заявили вони.

Також опозиція зазначила, що політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, також не буде визнавати, як і "самопроголошену владу та її гілки".

"Нелегітимний парламент не має повноважень обирати президента - таким чином, Саломе Зурабішвілі залишається президентом Грузії, головнокомандувачем Сил оборони та найвищим представником країни у зовнішніх відносинах. Вихід з гострої політичної кризи, що виникла, є лише один - нові, вільні та чесні вибори. Ми цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів та очікуємо на подальші ефективні та рішучі кроки", - йдеться у заяві.

Протести у Грузії

26 жовтня в країні відбулися парламентські вибори. На них перемогла проросійська "Грузинська мрія", набравши 54% голосів.

Водночас опозиційні партії набрали від 8% до 11%. Вони відмовилися визнавати результати виборів через випадки фальсифікацій та закликали до протестів.

Мітинги посилилися після 28 листопада, коли сформований на базі "Грузинської мрії" уряд до кінця 2028 року відмовився розпочинати переговори про вступ країни до Європейського Союзу.

Кожного вечора десятки тисяч людей збираються в центрі Тбілісі. Силовики розганяли учасників протестів. Були зафіксовані арешти.

Ввечері 7 грудня стало відомо про напади на мітингувальників та журналістів невідомих груп молодих людей у балаклавах.