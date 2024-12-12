До протестів у Тбілісі приєдналися державні службовці
У Тбілісі на акцію протесту проти відтермінування урядом переговорів про вступ Грузії до ЄС, вийшли працівники державного сектору. Серед них - вчителі й лікарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interpressnews, Эхо Кавказа.
Ввечері 11 грудня на проспекті Руставелі учасники акції зайняли проїжджу частину та перекрили автодорогу.
До цього зайняті в публічному секторі люди, пройшли ходою від площі Республіки до парламенту та приєдналися до акції. Учасники мітингу зустріли ходу держслужбовців оплесками.
Протести в центрі грузинської столиці тривають 14 діб поспіль. Нинішня ніч антиурядових акцій у Тбілісі відбувається спокійно.
Новий пік протесту очікується ближче до суботи, 14 грудня, коли в парламенті заплановані вибори нового президента.
Напередодні ввечері до присутніх знову звернувся колишній телеведучий Гоча Ткешелашвілі. Він закликає громадян до мирної боротьби. За його словами, зараз, як ніколи, народ повинен стояти разом заради майбутнього країни.
Вимога протестувальників незмінна - призначити повторні вибори та звільнити затриманих під час акції протесту громадян.
Протести в Грузії
26 жовтня в країні відбулися парламентські вибори. На них перемогла проросійська "Грузинська мрія", набравши 54% голосів.
Опозиційні партії набрали від 8% до 11%, відмовилися визнавати результати виборів через випадки фальсифікацій і почали масштабні протести.
Однак серйозної ескалації мітинги набули після 28 листопада, коли сформований на базі "Грузинської мрії" уряд до кінця 2028 року відмовився розпочинати переговори про вступ країни до Європейського Союзу.
Кожного вечора десятки тисяч людей збираються в центрі Тбілісі. Поліцейський спецназ майже кожної ночі розганяв протестувальників, використовуючи водомети, сльозогінний газ та резинові кулі, а також масово затримував людей.
Ввечері 7 грудня в центрі столиці були зафіксовані напади на мітингувальників та журналістів невідомих груп молодих людей у балаклавах.
Останні кілька днів акція проходила спокійно, спецназ людей не розганяв.
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