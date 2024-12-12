Оппозиция в Грузии официально заявила о том, что не признает результаты выборов президента

Оппозиционные силы, которые включают "Коалицию за перемены", "Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию", отметили, что единственным легитимным государственным институтом является Саломе Зурабишвили, президент страны.

"Мы не признаем так называемые президентские выборы, назначенные на 14 декабря так называемым парламентом, захваченным Иванишвили, который не имеет ни международной, ни внутренней политической легитимности", - заявили они.

Также оппозиция отметила, что политические партии, победившие на выборах 26 октября, также не будет признавать, как и "самопровозглашенную власть и ее ветви".

"Нелегитимный парламент не имеет полномочий избирать президента - таким образом, Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии, главнокомандующим Сил обороны и высшим представителем страны во внешних отношениях. Выход из возникшего острого политического кризиса есть только один - новые, свободные и честные выборы. Мы ценим поддержку наших международных партнеров и ожидаем дальнейших эффективных и решительных шагов", - говорится в заявлении.

Протесты в Грузии

26 октября в стране состоялись парламентские выборы. На них победила пророссийская "Грузинская мечта", набрав 54% голосов.

В то же время оппозиционные партии набрали от 8% до 11%. Они отказались признавать результаты выборов из-за случаев фальсификаций и призвали к протестам.

Митинги усилились после 28 ноября, когда сформированное на базе "Грузинской мечты" правительство до конца 2028 года отказалось начинать переговоры о вступлении страны в Европейский Союз.

Каждый вечер десятки тысяч людей собираются в центре Тбилиси. Силовики разгоняли участников протестов. Были зафиксированы аресты.

Вечером 7 декабря стало известно о нападениях на митингующих и журналистов неизвестных групп молодых людей в балаклавах.