Опозиціонери облили фарбою офіс Орбана у Будапешті через зустріч з Путіним

"Ми облили криваво-червоною фарбою, бо Віктор Орбан вкотре зрадив і зневажив пам'ять героїв 1956 року. Він кинув їм виклик, посміхаючись з Путіним за кілька днів до 23 жовтня. З військовим злочинцем, який вписав у російські підручники, що 56-й був фашистською революцією, і за чиїм наказом російські солдати знову вбивають угорських солдатів з Закарпаття", - сказано у повідомленні.

Парламентарі зазначають, що виступають за справедливу систему, в якій боротьба їхнього народу за свободу не може бути забута, а також систему, яка проводить гуманну політику і нікого не залишає у біді.

Угорська революція 1956 року

У 1956 році угорці постали проти комуністичного режиму в країні, та були придушені за допомогою військового втручання СРСР. Революція тривала з 23 жовтня по 31 грудня.

При цьому у російському підручнику з історії для 11-х класів учасників Угорської революції називають фашистами та "повсталими радикалами", які боролися проти радянських пам’ятників.

До того ж, автори підручника стверджують, що нібито каталізатором "угорської кризи" стали дії західних спецслужб та внутрішньої опозиції, яку вони підтримували. У Росії також критикують угорців за те, що вони "вирішили відмовитися від сталінської спадщини".

Зустріч Орбана і Путіна

17 жовтня Орбан провів зустріч із Путіним під час форуму "Один пояс, один шлях" у Пекіні. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України. Під час зустрічі Орбан назвав війну Росії проти України "військовою операцією" та потиснув руку диктатору.

Додамо, що в США висловили стурбованість зустріччю Орбана з Путіним. Вона також викликала занепокоєння з приводу безпеки серед членів НАТО.

Зазначимо, що Угорщина є членом НАТО, та виступає проти багатьох ініціатив ЄС щодо підтримки України та отримує більшу частину своєї нафти та газу з Росії.

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