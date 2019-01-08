В "Опоре" сомневаются в массовом подвозе жителей ОРДЛО на выборы

Иллюстративное фото (УНИАН)

В "Опоре" назвали маловероятным злоупотребления на выборах за счет переселенцев

В ходе президентских выборов в марте 2019 года вряд ли будет организован подвоз жителей отдельных районов оккупированного Донбасса. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голос Донбасса: возможны ли фальсификации президентских выборов в прифронтовых городах".

Как отметил аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев, варианты с массовым завозом переселенцев на участки, использование их паспортов или организация приезда жителей ОРДЛО в день выборов являются маловероятными.

"Надо будет один раз перевезти их через линию разграничения, чтобы они написали заявление о смене места голосования. Потом через несколько дней они должны будут приехать, чтобы забрать соответствующий документ, если орган ведения реестра избирателей не успеет выдать его сразу. Потом третий раз - уже непосредственно в день голосования. На второй тур вся процедура повторяется. Реально, для того, кто хочет сфальсифицировать выборы, гораздо проще и дешевле подкупить местных жителей", - отметил Клюжев.

Напомним, ранее в "Опоре" назвали риски возможного срыва выборов на Донбассе. В организации уверены, что на сегодня создаются условия для манипуляций на предстоящих выборах.

Отметим, ранее сообщалось, что почти половина переселенцев собирается голосовать на выборах-2019.