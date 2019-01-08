Голос Донбасса: возможны ли фальсификации президентских выборов в прифронтовых городах

Выборы президента на Донбассе могут пройти с фальсификациями (УНИАН)

Наличие в Украине оккупированных территорий, активных боевых действий и миллионов переселенцев с Донбасса оставляет местной власти пространство для манипуляций на президентских выборах. И речь вовсе не об использовании этой темы в идеологическом плане – критике или поддержке минских соглашений, разработке альтернативных "мирных планов" и прочих подобных идеях. Есть риск, что будут задействованы технологии манипуляций непосредственно с голосами. Кто и как может фальсифицировать выборы, используя "военный фактор" – в материале РБК-Украина.

Из-за чего могут сорвать выборы на Донбассе

Несмотря на то, что президентская избирательная кампания уже стартовала, до сих пор нет ответа, на каких именно территориях Донбасса пройдут выборы.

Местные выборы 2015 года во многих прифронтовых городах и селах, в том числе крупных, вроде Авдеевки или Марьинки, вообще не проходили. На последних общенациональных выборах в Верховную раду, которые прошли в октябре 2014 года, происходил абсолютный хаос.

Нередко решение о проведении выборов на отдельных территориях обосновывалось исключительно политическими мотивами. Например, на округе №45, которые охватывал Авдеевку, Ясиноватую и одноименный район и часть Донецка, открылись лишь четыре участка. И победителем по этому округу в восьмой раз смог стать Ефим Звягильский, набрав всего 1454 голоса избирателей.

Риски манипуляций есть и на грядущих выборах главы государства. И здесь речь не о привычных технологиях вроде скупки голосов, подвоза избирателей, "каруселей" на участках, а об отмене выборов как таковых в ряде населенных пунктов. Местная власть может мотивировать это тем, что проведение выборов в том или ином месте опасно из-за действий боевиков.

Недавно на Донбассе случился прецедент отмены выборов в объединенной территориальной громаде (ОТГ) именно по этой причине. Уже после начала избирательного процесса Донецкая военно-гражданская администрация прислала в ЦИК письмо, в котором указала на невозможность проведения выборов в Криворожской и Шаховской сельских ОТГ Донецкой области.

"Если орган власти может в любой момент остановить избирательный процесс, эти выборы не могут считаться такими, что соответствуют стандартам демократических выборов", – заявили после этого случая в гражданской сети "Опора".

Тогда активисты указали, что есть необходимость более четко прописать сроки и порядок возможной отмены выборов. Ведь согласно действующему законодательству, есть процедура "невозможности проведения выборов" по части местных выборов, но аналогичных норм в случае с выборами президента и парламента не существует.

По мнению аналитика "Опоры" Александра Клюжева, отсутствие критериев оценки безопасности и правовая неопределенность создают условия для потенциальных манипуляций или срывов голосования со стороны местной власти, которая может иметь собственные политические интересы. "Если не получится показать Киеву хороший результат, то есть соблазн вообще не проводить выборы на отдельных территориях, сославшись на близость боевых действий", – пояснил Клюжев в комментарии РБК-Украина.

По его словам, уже сейчас хорошо заметно, где местная власть и мажоритарные депутаты от Донбасса пытаются завоевывать лояльность населения, добиваясь возвращения нормальной жизни в прифронтовые города и села, с школами, больницами, отделениями пенсионного фонда, полицейскими участками и прочими органами власти, а где откровенно не уделяют должного внимания территориям, будучи уверенными, что выборы там не пройдут, следовательно, и за симпатии местных жителей бороться особо нет смысла. При этом о важности проведения выборов на всей подконтрольной территории, подчеркивает Клюжев, украинской власти неоднократно говорили представители Запада.

Ситуация осложняется тем, что несмотря на относительную стабильность линии фронта на протяжении последних лет, зона боевых действий все равно четко не очерчена. Не исключено, что боевики, используя артиллерию, могут полностью дестабилизировать жизнь в городах, которые стоят относительно далеко от линии фронта. Впрочем, народный депутат от БПП и экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко особых проблем с проведением ближайших выборов на Донбассе не видит.

"На выборах 2014 года все было намного хуже, был полный хаос, боевики с автоматами могли ворваться куда угодно. Сейчас же ситуация стабилизировалась. Если в результате действий боевиков получится сорвать где-то выборы, например, повредить урны с бюллетенями, то речь будет идти лишь о нескольких участках", – сказал он изданию. Про манипуляции местной власти, по его мнению, речь может идти на местных выборах или на мажоритарных округах в Верховную раду, но не на президентских.

Тем не менее, и на выборах главы государства отмена выборов в ряде регионов Донбасса может сыграть свою роль. Речь может идти о 100 тысяч избирателей, которые живут вдоль линии фронта в Донецкой и Луганской областях. "Обнуление" этих голосов, безусловно, может повлиять на ситуацию во всеукраинском масштабе.

Так, по данным соцопросов последних месяцев, за выход во второй тур идет острая борьба между кандидатами, занимающими вторые-пятые места: Петром Порошенко, Владимиром Зеленским, Юрием Бойко и Анатолием Гриценко. И разрыв между ними, как правило, не превышает статистическую погрешность. В таких условиях манипуляции даже несколькими десятками тысяч голосов на Донбассе могут сыграть решающую роль.

"Сейчас по объективным причинам значение силовых структур на Донбассе очень высокое. И если в ключевой момент, например, во время подсчета голосов, они сообщат об угрозе со стороны боевиков – никто с ними спорить не будет, члены любой комиссии просто разойдутся – следовательно, и результаты выборов на этой территории нельзя будет установить. Поэтому важно обеспечить проактивную позицию ЦВК и публичное невосприятие возможных политически мотивированных решений в сфере безопасности», - объясняет Александр Клюжев.

Экс-замглавы ЦИК Андрей Магера считает, что вопросы безопасности выборов в любом случае являются приоритетом. "Когда в ЦИК придет представление от военно-гражданской администрации о том, что выборы в какой-то местности проводить опасно, вряд ли кто из членов комиссии решится не пойти навстречу этому представлению, потому что не дай бог что-то случится с людьми. И решение не проводить выборы (в том или ином городе или селе, - ред.) может быть принято ЦИК в любой момент, в зависимости от реальной ситуации на Донбассе. Конечно, лучше бы Верховная рада четко прописала весь порядок, сроки и процедуры, но даже если их нет, ЦИК вполне вправе принимать решение не проводить где-то выборы", - рассказал Магера в комментарии РБК-Украина.

К слову, главы ВГА назначаются и увольняются с должности президентом. Сейчас Донецкую ВГА возглавляет Александр Куць, а Луганской ВГА в статусе исполняющего обязанности руководит Сергей Филь.

21 декабря прошлого года Центризбирком обратился к Донецкой и Луганской ВЦА с просьбой оценить возможность проведения там президентских выборов. В ЦИК попросили предоставить информацию до 28 декабря, но к моменту публикации этого материала ответа от ВЦА еще не было.

Что будет с голосами переселенцев

Накануне президентских выборов в СМИ и соцсетях можно встретить различные опасения на счет того, что власти будут манипулировать голосами внутренних переселенцев, которых только по официальной статистике насчитывается в Украине около полутора миллионов человек. Варианты называются разные: от массового завоза таких граждан на участки или использования их паспортов до организации массового приезда проживающих в ОРДЛО избирателей в день выборов.

Но ни один из собеседников РБК-Украина, компетентный в вопросах выборов, эти опасения не подтвердил. Главная преграда любым подобным схемам – наличие единого реестра избирателей, где любой гражданин Украины с правом голоса может быть "приписан" лишь к одному избирательному участку. Законодательство предусматривает возможность смены как постоянного избирательного адреса, так и временного места голосования, на одни выборы. Причем последняя процедура для тех, кто остался зарегистрированным на оккупированных территориях, упрощается. Им не требуется подавать какие-либо документы, которые доказывают необходимость смены ими места голосования, например, справку с места работы или учебы.

Впрочем, после вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса в начале прошлого года, перечень оккупированных населенных пунктов определяется указом президента, а не постановлением Кабмина, как было до того. Но до сих пор такой указ не опубликован.

"Использовать голоса ВПЛ без их ведома точно нельзя. Теоретически, можно раздать по 200 гривен в местах, где массово проживают переселенцы, например, в общежитиях, собрать с них заявления, отнести в отделение госреестра, предварительно с ними договорившись и т.д. Но на самом деле, гораздо проще банально скупить местных жителей по привычной схеме", - сказал РБК-Украина Александр Черненко.

То же самое касается и вариантов с завозом на подконтрольную территорию граждан, проживающих в ОРДЛО. "Надо будет один раз перевезти их через линию разграничения, чтобы они написали заявление о смене места голосования. Потом через несколько дней они должны будут приехать, чтобы забрать соответствующий документ, если орган ведения реестра избирателей не успеет выдать его сразу. Потом третий раз – уже непосредственно в день голосования. На второй тур вся процедура повторяется. Реально, для того, кто хочет сфальсифицировать выборы, гораздо проще и дешевле подкупить местных жителей", – сказал изданию Александр Клюжев.

При этом он обратил внимание на другую проблему - все больше и больше украинцев живут не по официальному месту жительства: покинули жилье из-за боевых действий, поехали учиться или искать работу и т.д. "Пустых голосов" в стране становится все больше", – констатировал Клюжев.

Но, в любом случае, с переселенцами на президентских выборах возникнет не так много проблем, ведь все граждане, в отличие от местных и парламентских выборов, независимо от места проживания получают одинаковый бюллетень. К тому же, по оценкам Александра Черненко, только примерно 10-15% вынужденных переселенцев проявляют гражданскую сознательность, хотят голосовать на выборах и проходят необходимые процедуры.