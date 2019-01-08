В "Опорі" назвали ризики можливого зриву виборів на Донбасі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На підконтрольному Донбасі існують умови для маніпуляцій і зриву виборів

На підконтрольному Донбасі існують ризики можливого зриву президентських і парламентських виборів-2019. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голос Донбасу: чи можливі фальсифікації президентських виборів в прифронтових містах".

Зокрема, аналітик громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев вважає, що відсутність критеріїв оцінки безпеки на Донбасі та правова невизначеність створюють умови для потенційних маніпуляцій або зривів голосування з боку місцевої влади.

"Якщо не вийде показати Києву хороший результат, то є спокуса взагалі не проводити вибори на окремих територіях, пославшись на близькість бойових дій", - пояснив Клюжев.

За його словами, вже добре помітно, де місцева влада і мажоритарні депутати від Донбасу намагаються завойовувати лояльність населення, домагаючись повернення нормального життя в прифронтові міста і села, з школами, лікарнями, відділеннями Пенсійного фонду, поліцейськими дільницями та іншими органами влади, а де відверто не приділяють належної уваги територіям, будучи впевненими, що вибори там не пройдуть.

Ситуація ускладнюється тим, що незважаючи на відносну стабільність лінії фронту протягом останніх років, зона бойових дій все одно чітко не окреслена. Втім, народний депутат від БПП і екс-голова Комітету виборців України Олександр Черненко особливих проблем з проведенням найближчих виборів на Донбасі не бачить. Про маніпуляції місцевої влади, на його думку, мова може йти на місцевих виборах або на мажоритарних округах до Верховної ради, але не на президентських.

Відзначимо, на виборах президента скасування виборів у ряді регіонів Донбасу може зіграти свою роль. Мова може йти про 100 тисяч виборців, які живуть уздовж лінії фронту в Донецькій і Луганській областях. "Обнулення" цих голосів, безумовно, може вплинути на ситуацію у всеукраїнському масштабі.

Так, за даними соцопитувань останніх місяців, за вихід у другий тур йде гостра боротьба між кандидатами, які займають другі-п'яті місця: Петром Порошенком, Володимиром Зеленським, Юрієм Бойко та Анатолієм Гриценком. І розрив між ними, як правило, не перевищує статистичної похибки. В таких умовах маніпуляції навіть кількома десятками тисяч голосів на Донбасі можуть зіграти вирішальну роль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже половина переселенців збирається голосувати на виборах-2019.