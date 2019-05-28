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В "Опоре" рассказали об особенностях изменения места голосования на выборах в ВР

Новости » Выборы 2019    28.05.2019 - 12:10
В "Опоре" рассказали об особенностях изменения места голосования на выборах в ВР
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам

Перед выборами в Верховную раду место голосования можно изменить до 15 июля включительно. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам.

Оба бюллетени (за мажоритарного кандидата и за партию) получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа.

В частности, для того, чтобы изменить место голосования нужно:

  • Иметь с собой паспорт и документы (справка с работы или учебы/билеты на самолет или поезд/ договор аренды жилья);
  • Написать заявление, где указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования;
  • Получить удостоверение об изменении места голосования;
  • 21 июля с 8:00 до 20:00 прийти на новый участок.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады во время церемонии инаугурации 20 мая. РБК-Украина писало, что на консультациях Зеленский, лидеры фракций и спикер Рады Андрей Парубий предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая. 

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