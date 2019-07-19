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В "Опорі" прогнозують, що підрахунок голосів на виборах в Раду затягнеться

Новини » Вибори 2019    19.07.2019 - 14:23
В "Опорі" прогнозують, що підрахунок голосів на виборах в Раду затягнеться
Фото: Ольга Айвазовська (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зазначається, що подекуди підрахунок голосів триватиме декілька діб

У Громадянській мережі "Опора" прогнозують, що підрахунок голосів на виборах в Раду затягнеться. Про це голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Айвазовська зазначила, що підрахунок голосів на парламентських виборах буде тривалий, на відміну від президентських виборів.

"Всім нам потрібно запастись терпінням, тому що підрахунок буде тривалий, на відміну від президентських виборів. Не питання в кількості бюлетенів, питання в тому, що коли включиться процес підрахунку по мажоритарній складовій - ми всі побачимо, що подекуди це будет тривати декілька діб. І окружні виборчі комісії, це ключовий момент, отримання виборчої документації, прийняття протоколів і підведення підсумків в межах округу, щоб ЦВК визнала результати і оголосила їх офіційно", - зазначила Айвазовська. 

Як повідомлялося, "Опора" прогнозує труднощі при підрахунку голосів на позачергових виборах до Верховної ради в 51 одномандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, попередні результати парламентських виборів 2019 на підставі екзит полів з'являться вже 21 липня після закриття виборчих дільниць. Офіційні дані ЦВК оголосить не пізніше 5 серпня.

ЦВК напередодні виборів виніс попередження партії і майже 700 кандидатів Поліція викликала на допит майже 100 осіб через порушення перед виборами
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