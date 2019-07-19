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В "Опоре" допускают трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

Новости » Выборы 2019    19.07.2019 - 12:51
В "Опоре" допускают трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе
Фото: Ольга Айвазовская (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такой прогноз базируется на наличии нарушений в ходе избирательной кампании

Гражданская сеть "Опора" прогнозирует трудности при подсчете голосов на внеочередных выборах в Верховную раду в 51 одномандатном избирательном округе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, гражданская сеть пришла к выводу, что 51 из 199 одномандатных мажоритарных округов является проблемным.

"По нашим оценкам, 51 из 199 одномандатных мажоритарных округов является проблемным с точки зрения, в том числе, прогноза спокойствия и соответствия закону процедуры подсчета голосов с целью установления результатов", - отметила глава правления организации Ольга Айвазовская.

Она подчеркнула, что соответствующий прогноз базируется на наличии нарушений в ходе избирательной кампании, недобросовестной агитации, черного пиара, использования незаконных средств противодействия другим субъектам избирательного процесса и "небольшой разрыв между кандидатами".

По словам Айвазовской, субъекты избирательного процесса иногда злоупотребляют данными социологических служб, используя их для обмана избирателей.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала окончательные данные по гражданам Украины, которые сменили место голосования на внеочередные выборы в ВР. Так, место голосования изменили 280 тыс. 992 украинца.

Как писало РБК-Украина, в Одесской области полиция разоблачила деятельность сети подкупа избирателей перед внеочередными выборами в Верховную раду. "За каждый голос в случае предоставления фотодоказательства избирателям предлагали от тысячи до полторы тысячи гривен", - отмечали в МВД.

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Новости Украины Порошенко Зеленский голосованиеокругОПОРА
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