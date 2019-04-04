В ОПОРЕ назвали специфику дебатов на стадионе

Возможные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе должно организовать "Суспільне". Об этом в Facebook сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, закон дает кандидатам право на агитацию, в том числе и на дебаты, исключительно за счет избирательного фонда. В то же время, если речь идет о формате стадиона, то расходы на него должны покрыть кандидаты в равной пропорции.

Кроме того, закон обязывает "Суспільне" организовать дебаты 19 апреля на средства налогоплательщиков. Формат дебатов должны определять не кандидаты, а вещатель и ведущие.

"В сложившейся ситуации, и если кандидаты хотят объединять страну, им придется идти на официальные дебаты обоим, как и на стадион. Или бюджетными средствами нужно оплатить "Олимпийский", где именно "Суспільне" организует содержательную часть", - добавила Айвазовской.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины начала переговоры по дебатам Зеленского и Порошенко.

Отметим, Министерство внутренних дел Украины уже заявило о готовности обеспечить охрану дебатов на НСК "Олимпийский".