В ОПОРІ назвали специфіку дебатів на стадіоні

Можливі дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка на стадіоні має організувати "Суспільне". Про це у Facebook повідомила координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, закон дає кандидатам право на агітацію, в тому числі і на дебати, виключно за рахунок виборчого фонду. У той же час, якщо мова йде про формат стадіону, то витрати на нього мають покрити кандидати в рівній пропорції.

Крім того, закон зобов'язує "Суспільне" організувати дебати 19 квітня на кошти платників податків. Формат дебатів повинні визначати не кандидати, а мовник і провідні.

"У сформованій ситуації, і якщо кандидати хочуть об'єднувати країну, їм доведеться йти на офіційні дебати обом, як і на стадіон. Або бюджетними коштами потрібно оплатити "Олімпійський", де саме "Суспільне" організовуватиме змістовну частину", - додала Айвазовської.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна суспільна телерадіокомпанія України розпочала переговори шодо дебатів Зеленського і Порошенка.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ України вже заявило про готовність забезпечити охорону дебатів на НСК "Олімпійський".