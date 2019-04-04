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МВД готово обеспечить охрану стадиона во время дебатов

Новости » Политика    04.04.2019 - 07:00
МВД готово обеспечить охрану стадиона во время дебатов
Фото: НСК Олимпийский (facebook.com/Artem Shevchenko)

В МВД уже есть опыт работы на НСК "Олимпийский" во время проведения Лиги чемпионов в Киеве

Министерство внутренних дел Украины готово обеспечить охрану дебатов между лидерами президентской гонки на выборах-2019 Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко.

По его словам, сотрудники министерства - Национальная полиция, Национальная гвардия, и ДСНС - уже имеют опыт работы на стадионы.

"Стадион так стадион. Не в первый раз. Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов", - написал Шевченко в Facebook.

Напомним, Петр Порошенко принял вызов кандидата в президенты Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе НСК "Олимпийский".

Добавим, Центризбирком опубликовал данные подсчета 100% протоколов выборов 2019. В частности, Зеленский набирает 30,24% голосов - за него проголосовали 5 млн 713 тыс. 825 человек. Далее идет Порошенко с результатом 15,95% - за него проголосовали 3 млн 14 тыс. 523 избирателей. 

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