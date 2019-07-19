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В "Опорі" допускають труднощі при підрахунку голосів у 51 мажоритарному окрузі

Новини » Вибори 2019    19.07.2019 - 12:51
В "Опорі" допускають труднощі при підрахунку голосів у 51 мажоритарному окрузі
Фото: Ольга Айвазовська (Віталій Носач/РБК-Україна)

Такий прогноз базується на наявності порушень у ході виборчої кампанії

Громадянська мережа "Опора" прогнозує труднощі при підрахунку голосів на позачергових виборах до Верховної ради в 51 одномандатному виборчому окрузі. Про це повідомляє прес-служба організації.

Так, громадянська мережа прийшла до висновку, що 51 з 199 одномандатних мажоритарних округів є проблемним.

"За нашими оцінками, 51 з 199 одномандатних мажоритарних округів є проблемним з точки зору, в тому числі, прогнозу спокою і відповідності закону процедури підрахунку голосів з метою встановлення результатів", - зазначила глава правління організації Ольга Айвазовська.

Вона підкреслила, що відповідний прогноз базується на наявності порушень у ході виборчої кампанії, недобросовісної агітації, чорного піару, використання незаконних засобів протидії іншим суб'єктам виборчого процесу та "невеликий розрив між кандидатами".

За словами Айвазовської, суб'єкти виборчого процесу іноді зловживають даними соціологічних служб, використовуючи їх для обману виборців.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала остаточні дані по громадянам України, які змінили місце голосування на позачергових виборах до ВР. Так, місце голосування змінили 280 тис. 992 українця.

Як писало РБК-Україна, в Одеській області поліція викрила діяльність мережі підкупу виборців перед позачерговими виборами до Верховної ради. "За кожен голос у разі надання фотодоказів виборцям пропонували від тисячі до півтори тисячі гривень", - відзначали в МВС.

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