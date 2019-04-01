"Опора" объявила результаты параллельного подсчета голосов

По результатам параллельного подсчета голосов, который провела гражданская сеть "Опора", во второй тур выборов президента выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом сообщается на сайте "Опоры".

В частности, показатели Зеленского и Порошенко составляют 30,1% и 15,7% при погрешности 0,7%.

Основываясь на отчетах от 1296 с 1304 наблюдателей, "Опора" сообщила, что когда Центральная избирательная комиссия объявит окончательные результаты президентских выборов, они могут быть такими:

Владимир Зеленский 30,1% (погрешность - 0,7%);

Петр Порошенко 15,7% (0,7%);

Юлия Тимошенко 13,3% (0,4%);

Юрий Бойко 11,5% (0,7%);

Анатолий Гриценко 6,8% (0,4%);

Игорь Смешко 5,9% (0,3%);

Олег Ляшко 5,5% (0,3%);

Александр Вилкул 4,1% (0,3%);

Юрий Тимошенко 0,6% (0,1%).

Напомним, данные информационно-аналитической системы "Выборы" на табло Центральной избирательной комиссии свидетельствуют, что по результатам промежуточного подсчета результатов выборов 2019 разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко превысил 2 млн голосов.

Ранее Центризбирком показал результаты голосования за рубежом. По состоянию на 13:15 1 апреля было обработано 98,01% протоколов, а в выборах поучаствовали более 53 тыс. украинцев. На заграничном округе побеждает Порошенко с результатом 38,58%, далее следует Зеленский с 26,14% голосов.