"Опора" оголосила результати паралельного підрахунку голосів

За результатами паралельного підрахунку голосів, який провела громадянська мережа "Опора", у другий тур виборів президента виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Про це повідомляється на сайті "Опори".

Зокрема, показники Зеленського і Порошенко становлять 30,1% і 15,7% при похибці 0,7%.

Базуючись на звітах від 1296 з 1304 спостерігачів, "Опора" повідомила, що коли Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати президентських виборів, вони можуть бути такими:

Володимир Зеленський 30,1% (похибка - 0,7%);

Петро Порошенко 15,7% (0,7%);

Юлія Тимошенко 13,3% (0,4%);

Юрій Бойко 11,5% (0,7%);

Анатолій Гриценко 6,8% (0,4%);

Ігор Смешко 5,9% (0,3%);

Олег Ляшко 5,5% (0,3%);

Олександр Вілкул 4,1% (0,3%);

Юрій Тимошенко 0,6% (0,1%).

Нагадаємо, дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" на табло Центральної виборчої комісії свідчать, що за результатами проміжного підрахунку результатів виборів 2019 розрив між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком перевищив 2 млн голосів.

Раніше Центрвиборчком показав результати голосування за кордоном. Станом на 13:15 1 квітня було опрацьовано 98,01% протоколів, а у виборах взяли участь понад 53 тис. українців. На закордонному окрузі перемагає Порошенка з результатом 38,58%, далі слід Зеленський з 26,14% голосів.