"Опора" обнародовала данные о нарушениях на выборах

На внеочередных парламентских выборах 2019 голосование по состоянию на 16:00 проходит вполне демократическим способом с соблюдением основных положений законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГО "Опора".

Как отмечается в сообщении, наблюдатели "Опоры", которые проводят наблюдение на репрезентативном количестве избирательных участков, сигнализируют об отсутствии критических проблем в организации процесса голосования или серьезных потенциальных угроз на этом этапе выборов.

В общественной организации заявили, что сохраняются тенденции, которые проявились в первые часы голосования, однако количество зафиксированных правонарушений и злоупотреблений уменьшилось.

"Главной проблемой остается несоблюдение членами участковых избирательных комиссий порядка выдачи бюллетеней. Случаи выдачи бюллетеней без предъявления паспорта гражданина Украины и/или попытки голосования за другое лицо зафиксированы на 4,4% избирательных участков в масштабах всей Украины. На последних парламентских выборах в Украине количество таких процедурных нарушений в течение этого же промежутка времени достигало 6,7%", - говорится в сообщении.

Факты разглашения избирателями результатов волеизъявления путем демонстрации заполненного бюллетеня были обнаружены на 1,5% избирательных участков. Этот показатель не изменился по сравнению с первой половиной дня голосования. Так же малозначительны были эпизоды, связанные с попытками избирателей сфотографировать заполненный бюллетень (зафиксировано лишь на 0,3% участков по Украине), добавили наблюдатели.

"Наблюдатели "Опоры" не сообщали о любых фактах одноразового массового вброса бюллетеней ли проявления действий, направленных на фальсификацию результатов волеизъявления", - отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 16:00 явка на выборах в Верховную раду составляет 36,57%.

Напомним, по данным "Опоры", явка на выборах в Верховную Раду по состоянию на 16:00 составляет 36,9%.