"Опора" оприлюднила дані про порушення на виборах

На позачергових парламентських виборах 2019 голосування станом на 16:00 відбувається в цілком демократичний спосіб з дотриманням основних положень законодавства. Про це повідомляє прес-служба ГО "Опора".

Як зазначається в повідомленні, спостерігачі "Опора", які проводять спостереження на репрезентативній кількості виборчих дільниць, сигналізують про відсутність критичних проблем в організації процесу голосування чи серйозних потенційних загроз на цьому етапі виборів.

У громадській організації заявили, що зберігаються тенденції, які проявилися в перші години голосування, однак кількість зафіксованих правопорушень та зловживань зменшилася.

"Головною проблемою залишається недотримання членами дільничних виборчих комісій порядку видачі бюлетенів. Випадки видачі бюлетенів без пред’явлення паспорта громадянина України і/або спроби голосування за іншу особу зафіксовані на 4,4% виборчих дільниць у масштабах усієї України. На останніх парламентських виборах в Україні кількість таких процедурних порушень протягом цього ж проміжку часу сягала 6,7%", - йдеться в повідомленні.

Факти розголошення виборцями результатів волевиявлення шляхом демонстрації заповненого бюлетеня були виявлені на 1,5% виборчих дільниць. Цей показник не змінився порівняно з першою половиною дня голосування. Так само малозначущими були епізоди, пов’язані зі спробами виборців сфотографувати заповнений бюлетень (зафіксовано лише на 0,3% дільниць по Україні), додали спостерігачі.

"Спостерігачі "Опори" не повідомляли про будь-які факти одноразового масового вкидання бюлетенів чи прояви дій, спрямованих на фальсифікацію результатів волевиявлення", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 16:00 явка на виборах у Верховну раду становить 36,57%.

Нагадаємо, за даними "Опори", явка на виборах у Верховну Раду станом на 16:00 становить 36,9%.